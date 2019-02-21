Максимов: мы тут развиваем гандбол, а Кокшаров в Македонии деньги зарабатывает

Заслуженный тренер СССР и РСФСР Владимир Максимов прокомментировал решение исполкома Федерации гандбола России не увольнять главного тренера мужской сборной России Эдуарда Кокшарова.

«Сегодня ситуация патовая. Мы все хотим попасть на Олимпийские игры. Мужская сборная уже две Олимпиады подряд пропустила, и нужно, чтобы она там оказалась. Как бы хорошо ни играли женщины, рейтинг мужского гандбола в мире выше, аудитория больше.



Предложён вариант десятидневного летнего сбора. Но тогда нужно, чтобы все клубы со сборниками отдали своих ключевых игроков туда. Например, моим „Чеховским медведям“ будет очень сложно работать без лидеров. Со своей стороны почитаем список игроков, которые вызываются на сбор, а потом решим с руководством Московской области. При этом вариант со сбором для меня сомнительный, потому что 10 дней работы не дадут какого-то ключевого эффекта.



Я предложил Кокшарову более радикальный вариант — вернуться из македонского «Вардара», где он занимает пост спортивного директора, и начинать работать в России. Ездить в клубы, делать тренировки совместные, поднимать уровень российского гандбола и нашего чемпионата. Тогда уже будет и другая работа игроков. Видя требования в совместной работе, они смогут добиться лучшего результата.

Понимаю, что Кокшаров получает в „Вардаре“ хорошую заработную плату. Но если ты хочешь сделать национальную команду страны, то думай, решай. Получается, что мы тут развиваем гандбол, а человек там работает и получает серьёзные деньги. Потом он 10 дней поработает со сборной, перед играми ещё 15 дней. Суммарно будет месяц, а потом — чемпионат.



Пока у самого Кокшарова большого стремления для этого нет. С одной стороны, он хочет сделать хорошее дело, но с другой — чтобы дома всё было хорошо. В своё время мне предлагали контракт за рубежом с ещё более значительными суммами, но я прекрасно понимал — если я туда уйду, то дело всей жизни вперёд не продвинется. Поэтому я остался», — цитирует Максимова сайт телеканала «360».

На прошедшем чемпионате мира сборная России заняла 14-е место. В матче за 13-е место и Президентский кубок подопечные Кокшарова уступили команде Катара со счётом 28:34.