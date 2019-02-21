Легкоатлеты РФ, получившие сегодня нейтральный статус, пропустят ЧЕ в Глазго

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский сообщил, что российские спортсмены, которые сегодня, 21 февраля, получили разрешение IAAF выступать на международных стартах в нейтральном статусе, пропустят зимний чемпионат Европы в Глазго. Соревнования стартуют 1 марта.

Выполненный норматив для участия в чемпионате Европы имели Артём Макаренко (многоборье), Елена Соколова (прыжок в длину), Дмитрий Лопин (спринт), Игорь Образцов (спринт), Яна Глотова (спринт), Евгений Кунц (выносливость).

«Окончательное решение об участии спортсменов в чемпионате Европы остаётся за ними. Представители сборной команды оперативно связались со спортсменами, получившими сегодня нейтральный статус и имеющими выполненный норматив на чемпионат Евпопы. Все, конечно, рады получению нейтрального статуса и вместе с ним теоретической возможности выступить на чемпионате Европы, но по объективным причинам наши легкоатлеты вынуждены отказаться, они просто физически не успевают в столь короткий срок решить все организационные вопросы», — цитирует Борзаковского официальный сайт ВФЛА.



В Глазго выступят 11 российских легкоатлетов: Мария Ласицкене (прыжок в высоту), Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), Илья Иванюк (прыжок в высоту), Алексей Фёдоров (тройной прыжок), Георгий Горохов (прыжок с шестом), Ольга Муллина (прыжок с шестом), Полина Миллер (400 м), Мария Аглицкая (60 м с/б), Егор Николаев (3000 м), Максим Афонин (толкание ядра), Илья Шкуренёв (многоборье).