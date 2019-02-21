Устюгов, Ретивых и Большунов вышли в полуфинал спринта на ЧМ в Зеефельде

Российские лыжники Сергей Устюгов, Александр Большунов и Глеб Ретивых вышли в полуфинал спринта на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).
Устюгов и Ретивых напрямую отобрались в следующий раунд соревнований, став вторым и первым в своих четвертьфиналах соответственно. Большунов отобрался по времени.
Ещё один россиянин Артём Мальцев не смог отобраться в полуфинал, заняв в своём забеге четвёртое место.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль. Первый четвертьфинал
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 3.00,28.
2. Сергей Устюгов (Россия) — +0,23.
3. Финн Хоген Крог (Норвегия) — +1,62.
Третий четвертьфинал
1. Франческо Де Фабиани (Италия) — 3.01,06.
2. Лука Шанава (Франция) — +0,13.
3. Александр Большунов (Россия) — +0,57.
Четвёртый четвертьфинал
1. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 3.06,08.
2. Ришар Жуве (Франция) — +0,21.
3. Йони Мяки (Финляндия) — +0,29.
4. Артём Мальцев (Россия) — +0,66.
Пятый четвертьфинал
1. Глеб Ретивых (Россия) — 3.08,93.
2. Оскар Свенссон (Швеция) — +0,01.
3. Ристоматти Хакола (Финляндия) — +0,25.