Вита Семеренко: сегодня трасса довольно жёсткая, а вчера под ногами каша была

Украинская биатлонистка Вита Семеренко прокомментировала выступление в смешанной эстафете чемпионата Европы. Украина финишировала седьмой.



«На стойке я не видела, как отстреляла соперница, работала в свой ритм, хотела закрыть 5 из 5, но этот последний выстрел… Мне намного комфортнее было работать, нежели вчера, надеюсь, что к главным стартам сезона мы подойдём в хорошей форме.



Если возвращаться к последнему кругу, то я пыталась догнать биатлонистку из Беларуси, но мне там по итогу не хватило буквально чуть-чуть.



Трасса довольно жёсткая была, но по сравнению со вчерашним – небо и земля, конечно, она не всем подходит, но вчера под ногами вообще была каша, так что разница чувствовалась», – цитирует Семеренко Biathlon.com.ua.

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