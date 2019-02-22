Орсер: доволен катанием Медведевой и её яростным настроем

Брайан Орсер, тренер фигуристки Евгении Медведевой, прокомментировал победу 19-летней спортсменки в финале Кубка России.

«Я доволен катанием Евгении и её яростным настроем. Интенсивность была очень высокой, и ставки были не менее высоки. Я думаю, теперь мы ждём окончательного решения. Она упорно тренировалась для этого турнира, а поддержка, которую ей оказывают болельщики, просто невероятна. Это просто здорово для женского катания.

Готова ли Евгения выступить на чемпионате мира, если потребуется? Да, конечно», — цитирует Орсера Sport24.

В финале Кубка России второй стала Елизавета Туктамышева, третьей — Виктория Васильева. Четвёртый результат показала Станислава Константинова, пятёрку лучших замкнула Анастасия Губанова.