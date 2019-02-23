Максим Буров победил в лыжной акробатике на этапе Кубка мира в Минске

Российский фристайлист Максим Буров взял золотую медаль в лыжной акробатике на этапе Кубка мира, который проходит в Минске.



Второе место занял белорус Антон Кушнир, третьим стал россиянин Станислав Никитин.



В женских соревнованиях победу одержала представительница Китая Сюй Мэнтао. Второй стала её соотечественница Сюй Сыцунь, третьей — ещё одна китаянка Шао Ци. Лучшая из россиянок Кристина Спиридонова заняла 10-е место.



Последний этап Кубка мира по лыжной акробатике пройдёт 2 и 3 марта в Китае.

Напомним, в феврале Максим Буров стал чемпионом мира по лыжной акробатике. В текущем сезоне Кубка мира Буров выиграл этап в Лейк-Плэсиде (США).



В прошлом году он завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте лыжной акробатики, став первым с 2003 года российским спортсменом, выигравшим этот трофей.