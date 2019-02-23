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«Спартак» обыграл «Делового партнёра» в матче Высшей лиги по мини-футболу

«Спартак» обыграл «Делового партнёра» в матче Высшей лиги по мини-футболу
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В 20-м туре Высшей лиги мини-футбольный клуб «Спартак» разгромил команду «Деловой партнёр» — 5:0.

Счёт открыл новобранец «Спартака» Максим Усов, который развернул защитника хозяев и нанёс удар в дальний угол ворот Алексея Раевского. На 39-й минуте встречи Юрий Синцов взял игру на себя, протащив мяч по правому флангу, и сделал прострел вдоль ворот, который замкнул в одно касание Антон Рубцов — 2:0.

Спустя три минуты мяч снова оказался в сетке ворот вратаря «Делового партнёра» — дубль на счету Максима Усова. После третьего пропущенного мяча новгородцы решили сыграть ва-банк, выпустив пятого полевого игрока, однако тут же были за это наказаны. В одном из эпизодов после розыгрыша лишнего мяч оказался в руках вратаря «Спартака» Александра Бойцова, который дальним ударом отправил мяч в пустые ворота новгородцев.

В конце встречи «Деловой партнёр» стал раскрываться ещё больше и пропустил пятый мяч в свои ворота. Юрий Синцов отобрал мяч на своей половине площадки, после чего отправил на рандеву с голкипером Владислава Ахмедова. Последний использовал свой шанс, перекинув мяч через Алексея Раевского.

Мини-футбол. Высшая лига чемпионата России
20-й тур

«Деловой партнёр» — «Спартак» — 0:5 (0:1)

«Спартак»: Цайдер (к) — Бойцов, Рубцов, Ахуков, Титков, Белоусов, Лович, Гараев, Синцов, Рагожников, Головачев, Ахмедов.

«Деловой партнёр»: Раевский — Иванов М., Воронцов, Статкевич, Гаджиев, Зубрицкий, Скородумов, Бызов, Исаков, Иванов Е., Смирнов, Гладилин, Павлов.

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