Российские кёрлингистки стали чемпионками мира среди юниоров

Женская юниорская сборная России по кёрлингу выиграла золотые медали на первенстве мира, которое завершилось в Ливерпуле (Канада).

В финальном матче россиянки обыграли хозяек соревнований со счётом 8:7. Перед десятым эндом российские спортсменки уступали команде Канады со счётом 5:7, но смогли сравнять счёт и перевести игру в решающий раунд. В экстра-энде сборной России удалось «украсть» камень и, таким образом, выиграть матч. За российскую команду играли Влада Румянцева (скип), Дарья Морозова, Ирина Рязанова и Вера Тюлякова.

Отметим, на групповом этапе сборная России уступила канадской команде со счётом 3:8.

Бронзовые медали турнира завоевала сборная Швейцарии, взяв верх над командой Китая — 6:4.

В мужском турнире титул завоевали хозяева чемпионата, оказавшись сильнее швейцарцев — 9:4. Третье место заняла шотландская команда, переигравшая норвежцев со счётом 8:5.

Добавим, сборная России выиграла турнир в третий раз в истории и впервые за шесть лет. В 2006 и 2013 годах россиянки становились чемпионками мира.