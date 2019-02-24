Качанова заняла седьмое место на чемпионате мира по спринтерскому многоборью

На чемпионате мира по спринтерскому многоборью в Херенвене (Нидерланды) завершились женские соревнования.



Победу одержала японка Нао Кодайра, второй стала её соотечественница Михо Такаги, третьей — американка Бриттани Боу. Лучший результат среди россиянок показала Дарья Качанова — седьмое место. Ангелина Голикова стала восьмой, Ольга Фаткулина — девятой.



Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Херенвен, Голландия



Женщины



1. Нао Кодайра (Япония) – 149,665

2. Михо Такаги (Япония) – 150,050

3. Бриттани Боу (США) – 150,180

4. Ванесса Херцог (Австрия) – 141,045…

7. Дарья Качанова (Россия) – 151,525

8. Ангелина Голикова (Россия) – 151,575

9. Ольга Фаткулина (Россия) – 151,940.