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Качанова заняла седьмое место на чемпионате мира по спринтерскому многоборью

Качанова заняла седьмое место на чемпионате мира по спринтерскому многоборью
Другие / Конькобежный спорт

На чемпионате мира по спринтерскому многоборью в Херенвене (Нидерланды) завершились женские соревнования.

Победу одержала японка Нао Кодайра, второй стала её соотечественница Михо Такаги, третьей — американка Бриттани Боу. Лучший результат среди россиянок показала Дарья Качанова — седьмое место. Ангелина Голикова стала восьмой, Ольга Фаткулина — девятой.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира по спринтерскому многоборью. Херенвен, Голландия

Женщины

1. Нао Кодайра (Япония) – 149,665
2. Михо Такаги (Япония) – 150,050
3. Бриттани Боу (США) – 150,180
4. Ванесса Херцог (Австрия) – 141,045…
7. Дарья Качанова (Россия) – 151,525
8. Ангелина Голикова (Россия) – 151,575
9. Ольга Фаткулина (Россия) – 151,940.

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Женщины. 1000 м
24 февраля 2019 года, воскресенье. 18:20 МСК
1
Нао Кодайра
Япония
149.665
2
Михо Такаги
Япония
150.050
3
Бриттани Боу
США
150.180
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