Третьяков: никакого желания кому-то отомстить и что-то доказать у меня не было

Российский скелетонист Александр Третьяков поделился мыслями о победе в общем зачёте Кубка мира.



«Теперь в моём активе два завоёванных Кубка мира. Не могу сказать, что один из них дороже второго. Оба они достались ценой напряжённых тренировок и большой работы. А победные эмоции одинаковы.



Стала ли победа в этом Кубке мира в какой-то степени реваншем за прошлый сезон, когда я вынужден был пропустить Олимпиаду? Нет, никакого желания кому-то отомстить и что-то доказать у меня не было абсолютно. Я оставил в прошлом все те неприятности и выступал со свежей головой.



Теперь впереди чемпионат мира. Я чувствую в себе силы, чтобы бороться за медали и там. Сейчас немного отдохну, а потом продолжу готовиться к этому турниру, который является главным стартом года», – приводит слова Третьякова интернет-портал ТАСС.

Третьяков в четвёртый раз в карьере вошёл в тройку лучших по итогам сезона Кубка мира. Он побеждал в сезоне-2008/09 и дважды занимал третьи места — в сезонах 2006/07 и 2016/17.