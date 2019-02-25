Непряева и Белорукова вошли в состав участниц лыжной гонки на 10 км на ЧМ

Завтра, 26 февраля, на чемпионате мира по лыжным видам спорта состоится женская индивидуальная гонка на 10 км классическим стилем. Россию в этих соревнованиях представят Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Алиса Жамбалова, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России. Гонка начнётся в 16:30 мск.



Накануне бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в эстафете Непряева и двукратный призёр Игр в Пхёнчхане Белорукова продемонстрировали четвёртый результат в командном спринте классическим стилем. Непряева на нынешнем чемпионате мира завоевала бронзу в скиатлоне.

27 февраля гонку на 15 км классическим стилем пробегут мужчины.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Зеефельде завершится 3 марта.