Карпин посетил игру «Ростова-Дон» и поздравил гандболисток с победой

Тренерский штаб футбольного клуба «Ростов» во главе с Валерием Карпиным посетил игру женской Суперлиги по гандболу между «Ростовом-Дон» и «Звездой» (27:25).

После окончания матча Карпин поделился впечатлениями.



«Никогда раньше не был на гандболе. Поздравляю «Ростов-Дон» с победой. Что касается каких-то тактических вещей, отметил бы, что команды по-разному обороняются. Видимо, это зависит от набора исполнителей. В атаке тоже много разных вариантов.



Отметил бы физическую подготовку — выносливость, скорость. В этих видах спорта это очень важно. Очень динамично, много голов. Но если бы в гандбол играли на футбольном поле, голов было бы меньше.



У кого из наших футболистов получилось бы в гандболе? Что касается физических составляющих, получилось бы у многих. Но это в теории. В гандболе много обороняются, толкаются. Очень контактный вид спорта, и никто не симулирует. Нашим игрокам было бы сложно», — цитирует Карпина пресс-служба «Ростова».

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Ростова».