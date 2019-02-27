Тренер «Ростов-Дона»: не понимаю, что происходит, мы постоянно теряем игроков

Главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин прокомментировал победу над «Звездой» (27:25) в матче женской Суперлиги.

«Поздравляю «Звезду» с отличной игрой, команда доставила нам много проблем. Мы выиграли предварительный этап Суперлиги и поэтому можем быть удовлетворены.

У нас есть проблема с травмами гандболисток. Я не понимаю, что происходит, мы постоянно теряем игроков. А те, кто восстановился, ещё не нашли свой ритм. Но это не оправдание. Нужно работать более напряженно во всех смыслах.

На следующей неделе у нас сложные игры, нужно поддерживать друг друга. Матч в Черногории – вызов для нас. Мы рады, что занимаем первое место в Суперлиге и что играем против таких сильных команд, как «Звезда». Надеюсь, что будем счастливы после ближайшего выезда. Желаю удачи сопернику в плей-офф", — цитирует Мартина сайт «Ростов-Дона».