Ширвиндт – российским лыжникам на ЧМ: вперёд по снегу, слякоти и без допинга!

Народный артист России Александр Ширвиндт пожелал удачи российским лыжникам на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Дорогие друзья! Команда подчинённых мне болельщиков Театра сатиры решила временно разоружиться и, ни на секунду не оставляя эмоций по поводу биатлона, временно подключиться к эмоциям, связанным с нашими лыжниками. Ребята, вперёд по снегу, слякоти, бездорожью, без допинга – к победам. Ура!» – сказал Ширвиндт в видеозаписи, опубликованной в "инстаграме" Дмитрия Губерниева.

Сегодня, 27 февраля, на чемпионате мира по лыжным гонкам в Зеефельде (Австрия) прошла мужская гонка на 15 км классическим стилем с раздельным стартом. Первое место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. Вторым стал представитель России Александр Бессмертных. Призовую тройку замкнул Ийво Нисканен из Финляндии.

Россиянин Андрей Ларьков показал четвёртый результат. Александр Большунов финишировал восьмым.