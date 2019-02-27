Велогонщицы Войнова и Шмелёва — вторые в командном спринте на ЧМ в Польше

Российские велогонщицы Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова стали серебряными призёрами в командном спринте на чемпионате мира по трековому велоспорту в Прушкове (Польша).

В борьбе за золотую медаль россиянки уступили 0,336 секунды австралийским спортсменкам Каарле Маккаллох и Стефани Мортон. Обладательницами бронзовых медалей стали немки Мириам Вельте и Эмма Хинце, опередившие в малом финале мексиканок.

Трековый велоспорт. Чемпионат мира. Прушков, Польша

Женщины, командный спринт

1. Каарле Маккаллох/Стефани Мортон (Австралия).

2. Дарья Шмелёва/Анастасия Войнова (Россия).

3. Мириам Вельте/Эмма Хинце (Германия).

Напомним, в активе Шмелёвой и Войновой два чемпионских титула на чемпионатах мира в этой дисциплине (2016, 2017), а также серебро Олимпийских игр 2016 года.