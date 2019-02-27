Плющенко: не сомневаюсь в профессионализме специалистов, выбравших состав на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал состав сборной России на чемпионат мира в Сайтаме (Япония).



В команду вошли Евгения Медведева, Алина Загитова и Софья Самодурова. Елизавета Туктамышева осталась запасной.



«Сложно судить, в какой форме спортсменки, поскольку не видел воочию их катания в финале Кубка России. Но у нас в федерации есть специалисты, чья работа — следить за этим. Не сомневаюсь в профессионализме специалистов ФФКР, определивших состав», — цитирует Плющенко ТАСС.

Финал Кубка России в Великом Новгороде стал последним турниром перед определением состава сборной России на чемпионат мира. Евгения Медведева заняла первое место.

Чемпионат мира пройдёт в Сайтаме с 18 по 24 марта.