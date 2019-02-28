Федерация лыжных гонок Казахстана подтвердила задержание Полторанина в Зеефельде

Национальная федерация лыжных гонок Казахстана прокомментировала ситуацию вокруг лыжника Алексея Полторанина, который был задержан на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Накануне спортсмен не вышел на старт гонки на 15 км классическим стилем. В ряде СМИ появилась информация о том, что Полторанин был задержан австрийской полицией по подозрению в нарушении антидопинговых правил.

«Если выяснится, что он действительно принимал допинг, то федерация выступит с заявлением. У нас нулевая терпимость к применению допинга. Мы категорически против нечестных методов, любых попыток применения запрещенных субстанций. Но пока не будет доказано, что Полторанин нарушил антидопинговые правила, пока федерация не получит уведомления от ВАДА, МОК, FIS о том, что Алексею официально предъявлены обвинения, мы будем защищать нашего спортсмена», — цитирует пресс-секретаря Национальной федерации лыжных гонок Казахстан Самал Наурызову официальный сайт НОК Казахстана.



Полторанин — двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года.