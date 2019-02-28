Российские лыжницы завоевали бронзу в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде

Женская сборная России по лыжным гонкам в составе Юлии Белоруковой, Анастасии Седовой, Анны Нечаевской и Натальи Непряевой завоевала бронзу в эстафете на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия). Золото выиграли шведки. Серебро досталось норвежкам.

Лыжные гонки. Чемпионат мира. Зеефельд, Австрия

Эстафета. 4х5 км. Женщины

1. Швеция (Эбба Андерсон, Фрида Карлссон, Шарлотт Калла, Стина Нильссон) — 55.21,0.

2. Норвегия (Хейди Венг, Ингвильд Флугстад Эстберг, Астрид Якобсен, Терезе Йохауг) — +3,1.

3. Россия (Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Наталья Непряева) — +2.03,8.

4. Германия (Виктория Карль, Катарина Хенниг, Сандра Рингвальд, Лаура Гиммлер) — +2.46,3.

5. США (Джулия Керн, Сэйди Бьорнсен, Роси Бреннен, Джессика Диггинс) — +3.06,0.

Для сборной России это шестая медаль на нынешнем чемпионате мира. Завтра, 1 марта, в Зеефельде состоится мужская эстафетная гонка.