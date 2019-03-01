Колобков: Красноярск станет базовым городом по зимним видам спорта

Министр спорта России Павел Колобков на встрече с губернатором Красноярского края Александром Уссом выразил уверенность, что Красноярск станет центром развития зимних видов спорта в стране.

29-я зимняя Универсиада состоится в Красноярске со 2 по 12 марта.

«Главное теперь – это открыть Универсиаду. Красноярск – очень красивый спортивный город, он сильно изменился за пять лет. Уверен, он станет центром развития зимних видов спорта. Мы вместе с вами создадим центр подготовки спортсменов. Красноярск станет базовым регионом по зимним видам», – приводит слова Колобкова «Р-Спорт».

Всего на Универсиаде в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, кёрлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке.