Летнюю Универсиаду 2021 года примет Чэнду

Официальный сайт Международной федерации студенческого спорта (FISU) сообщил, летняя Универсиада в 2021 году состоится в Чэнду (Китай).

Китайский город был единственным кандидатом на проведение Студенческих игр.

Решение было объявлено сегодня, 1 марта, на заседании исполкома FISU в Красноярске, где стартовала зимняя Универсиада-2019. Предварительный контракт на проведение Универсиады-2021 в Чэнду был заключён в декабре 2018 года.

Ожидается, что летняя Универсиада в Чэнду пройдёт с 8 по 19 августа. Соревнования пройдут в 18 видах спорта. Помимо 15 обязательных видов в Чэнду в программу добавят греблю, стрельбу и ушу в качестве трёх видов на выбор.

Китай уже дважды принимал летние Универсиады. В 2001 году соревнования прошли в Пекине, в 2011-м – в Шэньчжэне.