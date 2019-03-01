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Адамов: надеюсь, через полгода вернусь в Суперлигу уже вместе со «Спартаком»!

Адамов: надеюсь, через полгода вернусь в Суперлигу уже вместе со «Спартаком»!
Другие / Мини-футбол

27-летний нападающий Роман Адамов спустя год вернулся в мини-футбольный «Спартак». Зимой 2018 года Адамов уходил в Суперлигу — в «Сибиряк», а чемпионат-2018/19 начинал в самарском «Динамо», с которым разорвал контракт уже через два месяца. Адамов рассказал, с какими чувствами вернулся в «Спартак».

«Я очень рад вновь вернуться в команду. Несмотря на то, что за это время состав «Спартака» кардинально изменился, чувствую себя здесь, как дома. Администрация и все сотрудники клуба очень тепло приняли меня, поэтому никаких проблем нет.

Тренер Эдер Соуза— профессионал своего дела. Для него нет авторитетов в команде, поэтому получают «по шапке» абсолютно все. Он сумел найти подход к игрокам, поэтому они с каждым матчем прогрессируют. Думаю, это самое главное!

Честно говоря, после четырёхмесячного перерыва я пока нахожусь не в самой лучшей форме, но в ближайшее время всё нормализуется. Я пришёл из Суперлиги, поэтому обязан демонстрировать высокий уровень игры.

Задачи на решающую часть сезона? Нам нужно обязательно попасть в плей-офф — сейчас это главная задача! Также очень хочу побыстрее набрать оптимальные кондиции и начать приносить пользу команде. Надеюсь, что через полгода вернусь в Суперлигу уже вместе со «Спартаком»!» — приводит слова Адамова пресс-служба МФК «Спартак».

Роман Адамов
Роман Адамов
Фото: МФК «Спартак»
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