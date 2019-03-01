Велогонщик Евтушенко остановился в шаге от медали ЧМ в гонке преследования

Российский велогонщик Александр Евтушенко занял четвёртое место в индивидуальной гонке преследования на 4 км на чемпионате мира по трековым гонкам в Прушкове (Польша).

В малом финале россиянин уступил 2,212 секунды итальянцу Давиде Плебани. Победителем соревнований стал итальянский гонщик Филиппо Ганна, опередивший в финальном заезде представителя Германии Доменика Вайнштайна.

Трековый велоспорт. Чемпионат мира. Прушков, Польша

Мужчины, индивидуальная гонка преследования, 4 км

1. Филиппо Ганна (Италия) — 4.07,992.

2. Доменик Вайнштайн (Германия) — 4.12,571.

3. Давиде Плебани (Италия) — 4.14,572.

4. Александр Евтушенко (Россия) — 4.16,784.

Напомним, в активе российской сборной две медали: Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова стали серебряными призёрами чемпионата в командном спринте, а Денис Дмитриев, Александр Шарапов и Павел Якушевский завоевали бронзовые медали в аналогичной дисциплине.