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Велогонщик Евтушенко остановился в шаге от медали ЧМ в гонке преследования

Велогонщик Евтушенко остановился в шаге от медали ЧМ в гонке преследования
Другие / Велоспорт

Российский велогонщик Александр Евтушенко занял четвёртое место в индивидуальной гонке преследования на 4 км на чемпионате мира по трековым гонкам в Прушкове (Польша).

В малом финале россиянин уступил 2,212 секунды итальянцу Давиде Плебани. Победителем соревнований стал итальянский гонщик Филиппо Ганна, опередивший в финальном заезде представителя Германии Доменика Вайнштайна.

Трековый велоспорт. Чемпионат мира. Прушков, Польша
Мужчины, индивидуальная гонка преследования, 4 км
1. Филиппо Ганна (Италия) — 4.07,992.
2. Доменик Вайнштайн (Германия) — 4.12,571.
3. Давиде Плебани (Италия) — 4.14,572.
4. Александр Евтушенко (Россия) — 4.16,784.

Напомним, в активе российской сборной две медали: Дарья Шмелёва и Анастасия Войнова стали серебряными призёрами чемпионата в командном спринте, а Денис Дмитриев, Александр Шарапов и Павел Якушевский завоевали бронзовые медали в аналогичной дисциплине.

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