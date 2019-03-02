Путин: уверен, что Универсиада в Красноярске войдёт в историю мирового спорта

Президент России Владимир Путин объявил XXIX зимнюю Универсиаду в Красноярске открытой, а также выразил надежду на успех соревнований и пообещал гостям и участникам соревнований показать русское гостеприимство.

«Сегодня в Красноярск на берега нашей великой сибирской реки Енисей пришёл всемирный праздник студенческого спорта, праздник молодости и дружбы, упорной и честной борьбы.

Тысячи атлетов из десятков стран мира покажут своё мастерство, силу, скорость, выносливость и, конечно, волю к победе, твёрдый характер и уважение к сопернику. Уверен, каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь, подарят только самые радостные, добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей.

Именно такими стали и летняя Универсиада в Казани, Игры в Сочи, чемпионат мира по футболу – все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия и провела их не просто на достойном, а на высочайшем уровне.

Своих гостей мы всегда встречаем по-русски радушно, с традиционным российским гостеприимством, с открытым сердцем. И искренне благодарны вам — спортсменам, тренерским штабам и федерациям — за общую приверженность идеалам спорта, за готовность следовать его лучшим традициям", — сказал Путин во время обращения к спортсменам на торжественной церемонии открытия.