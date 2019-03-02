Конькобежка Казелина — 7-я на дистанции 500 м на ЧМ в классическом многоборье

Российская конькобежка Елизавета Казелина заняла седьмое место на дистанции 500 м на чемпионате мира в классическом многоборье, который стартовал в Калгари (Канада).

Победу с результатом 37,22 секунды одержала действующая чемпионка турнира, японка Михо Такаги. Второе место заняла голландка Ирен Вюст (+1,24), её соотечественница Антойнетте де Йонг — третья (+1,30). Казелина уступила лидеру соревнований 1,64 секунды.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Калгари, Канада

Женщины, 500 м

1. Михо Такаги (Япония) — 37,22.

2. Ирен Вюст (Нидерланды) — +1,24.

3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — +1,50.

7. Елизавета Казелина (Россия) — +1,64...

14. Евгения Лаленкова (Россия) — +2,19...

16. Наталья Воронина (Россия) — +2,50.

Положение после первого вида

1. Михо Такаги (Япония) — 37,220 балла.

2. Ирен Вюст (Нидерланды) — 38,460 (+7,44 секунды).

3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — 38,520 (+7,80)...

7. Елизавета Казелина (Россия) — 38,860 (+9,84)...

14. Евгения Лаленкова (Россия) — 39,420 (+13,20)...

16. Наталья Воронина (Россия) — 39,730 (+15,06).