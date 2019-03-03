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Чешка Сабликова — 1-я на 3000 м на ЧМ в классическом многоборье с рекордом мира

Чешка Сабликова — 1-я на 3000 м на ЧМ в классическом многоборье с рекордом мира
Другие / Конькобежный спорт

Чешская конькобежка Мартина Сабликова победила на дистанции 3000 м на чемпионате мира в классическом многоборье в Калгари (Канада) и побила один из старейших мировых рекордов в конькобежном спорте.

Трёхкратная чемпионка Олимпийских игр пробежала дистанцию за 3 минуты 53,31 секунды. Таким образом, она побила мировой рекорд, установленный канадкой Синди Классен 18 марта 2006 года.

Второе место заняла голландка Антойнетте де Йонг, уступившая четырёхкратной чемпионке мира в классическом многоборье 4,94 секунды. Третьей стала хозяйка соревнований Изабелле Вайдеман (+5,20). Лучшей среди россиянок стала бронзовый призёр чемпионата мира в этой дисциплине Наталья Воронина (+6,17).

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Калгари, Канада
Женщины, 3000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.53,31 (мировой рекорд).
2. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) — +4,94.
3. Изабелле Вайдеман (Канада) — +5,20...
5. Наталья Воронина (Россия) — +6,17...
13. Евгения Лаленкова (Россия) — +11,75...
21. Елизавета Казелина (Россия) — +18,77.

Конькобежный спорт. ЧМ-2019. Женщины. 3000 м
02 марта 2019 года, суббота. 23:05 МСК
1
Никола Здрагалова
Чехия
80.450
2
Елизавета Казелина
Россия
80.873
3
Мэй Хань
Китай
81.233
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