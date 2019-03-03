Австрийский велогонщик Денифль признался в употреблении кровяного допинга

Австрийский велогонщик Штефан Денифль, арестованный полицией, признался в употреблении кровяного допинга, сообщает Kronen Zeitung.

Денифль был задержан австрийской полицией, но после допроса и признания в переливании крови спортсмена отпустили на свободу. Ранее в Эрфурте (Германия) был задержан немецкий врач Марк Шмидт, который обвиняется в распространении запрещенных препаратов среди спортсменов.

Задержание Денифля связано с рейдами, которые проводятся в настоящий момент в Австрии. Напомним, 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Полиция арестовала пятерых спортсменов, среди которых оказался двукратный призёр чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин.

Полиция арестовала двух австрийских спортсменов, двух эстонцев и казахстанца