Максим Буров: волновался — будто на чемпионате мира выступаю

Российский спортсмен Максим Буров прокомментировал победу в соревнованиях фристайлистов в лыжной акробатике на XXIX зимней Универсиаде в Красноярске.



«Очень волновался и переживал — редко выступаешь при таком количестве своих болельщиков. Стоишь наверху, а внизу крики: „Россия!“ Отсюда мандраж — будто на чемпионате мира выступаешь. Хотя по уровню своих прыжков я, конечно, не дотянул уровня мирового первенства. Можно сказать, дал фору соперникам.

Если бы мой земляк Станислав Никитин попал в финал, там бы пришлось прыгать по максимуму. А так боролся с самим собой, по сути, и просто старался грубо не ошибиться. Это удалось, но сам финальный прыжок был не идеальным: чуть согнул ноги, делая сальто. Если бы не это, выиграл бы ещё увереннее", — передаёт слова Бурова корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.