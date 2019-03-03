Вяльбе: женщинами я недовольна. Кроме Непряевой, никого не могу выделить

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала выступление женской сборной на ЧМ-2019 и рассказала о целях на оставшуюся часть сезона.

«Женщинами в целом я недовольна. Кроме Непряевой, никого не могу выделить. Реально мы никак не должны были проигрывать командный спринт, у нас была одна из команд-фавориток. Но здесь был круг, который нам не подходил, чтобы можно было рвануть на финиш. К сожалению, у Юльки реально не работали лыжи, и сделать что-то с этим было невозможно. Но сегодня зато ребята-сервисёры сработали на все сто.



Как себя сейчас ощущают Непряева и Белорукова? Одна гоняет на „Тойоте“… При встрече я ей в очередной раз скажу про это. Надеюсь, они отдыхают и параллельно готовятся к следующим этапам Кубка мира. Сезон ещё далеко не заканчивается. Я не поеду на некоторые этапы, в Канаду точно не полечу. Увижусь с ними уже на чемпионате страны, и будем думать над своими ошибками.



На оставшуюся часть сезона максимальная задача — чтобы в общем зачёте Кубка мира все поднялись повыше на несколько ступенек. Максимализм — это всё понятно, но в пятнашку нужно лидерам обязательно попадать. То, что у нас в начале сезона были такие результаты, было феерично. Особенно когда жёлтые майки взяли и у мужчин, и у женщин. Мы идём, может, не такими быстрыми шагами не потому, что боимся штаны порвать. Просто это дело достаточно сложное. Хочется верить, что эти молодые ребята и девчонки ещё всех порадуют своими золотыми медалями», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».