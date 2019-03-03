«Ростов-Дон» выиграл у «Будучности» в женской Лиге чемпионов по гандболу

«Ростов-Дон» в матче основного раунда Лиги чемпионов с черногорской «Будучностью» в гостях добился победы со счётом 23:20 и гарантировал себе второе место в группе 1.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Основной раунд. Пятый тур

«Будучность» (Черногория) — «Ростов-Дон» (Россия) — 20:23 (9:11)

«Ростов-Дон»: Пессоа, Мехдиева, Седойкина, Кожокарь — 3, Кузнецова — 3, Макеева — 3, Маслова — 3, Бобровникова — 2, Борщенко — 2, Манагарова — 2, Аббинг — 2, Сень — 1, Петрова — 1, Судакова — 1, Калиниченко, Сливинская.

Клуб из Ростова-на-Дону одержал шесть побед в девяти матчах при одной ничьей и двух поражениях. Ростовчанки набрали 13 очков и идут вторыми в турнирной таблице, уступая два очка французскому «Мецу». «Ростов-Дон» уже обеспечил себе выход в 1/4 финала.

В следующем матче гандболистки «Ростова-Дон» 9 марта на своей площадке примут датский «Оденсе».