Вяткина стала серебряным призёром Универсиады в спортивном ориентировании

Россиянка Мария Вяткина завоевала серебряную медаль в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске. Золото выиграла представительница Финляндии Лииза Майя Ненонен. Тройку призёров замкнула её соотечественница Мирка Маарит Суутари.
Спортивное ориентирование на лыжах. Универсиада. Красноярск
Женщины. Спринт
1. Лииза Майя Ненонен (Финляндия) — 14.04.
2. Мария Вяткина (Россия) — +0.21.
3. Мирка Маарит Суутари (Финляндия) — +0.37...
5. Александра Русакова (Россия) — 0.43...
8. Мария Петрушко (Россия) — +0.57.
9. Дарья Шупикова (Россия) — +1.00...
15. Дарья Кузьминых (Россия) — +1.22...
21. Вероника Калинина (Россия) — +2.01.
Сборная России на Универсиаде в Красноярске завоевала уже 27 медалей — 9 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.