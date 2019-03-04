Вяткина стала серебряным призёром Универсиады в спортивном ориентировании

Россиянка Мария Вяткина завоевала серебряную медаль в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске. Золото выиграла представительница Финляндии Лииза Майя Ненонен. Тройку призёров замкнула её соотечественница Мирка Маарит Суутари.

Спортивное ориентирование на лыжах. Универсиада. Красноярск

Женщины. Спринт

1. Лииза Майя Ненонен (Финляндия) — 14.04.

2. Мария Вяткина (Россия) — +0.21.

3. Мирка Маарит Суутари (Финляндия) — +0.37...

5. Александра Русакова (Россия) — 0.43...

8. Мария Петрушко (Россия) — +0.57.

9. Дарья Шупикова (Россия) — +1.00...

15. Дарья Кузьминых (Россия) — +1.22...

21. Вероника Калинина (Россия) — +2.01.



Сборная России на Универсиаде в Красноярске завоевала уже 27 медалей — 9 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.