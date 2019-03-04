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Вяткина стала серебряным призёром Универсиады в спортивном ориентировании

Вяткина стала серебряным призёром Универсиады в спортивном ориентировании
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Россиянка Мария Вяткина завоевала серебряную медаль в спринте в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске. Золото выиграла представительница Финляндии Лииза Майя Ненонен. Тройку призёров замкнула её соотечественница Мирка Маарит Суутари.

Спортивное ориентирование на лыжах. Универсиада. Красноярск
Женщины. Спринт
1. Лииза Майя Ненонен (Финляндия) — 14.04.
2. Мария Вяткина (Россия) — +0.21.
3. Мирка Маарит Суутари (Финляндия) — +0.37...
5. Александра Русакова (Россия) — 0.43...
8. Мария Петрушко (Россия) — +0.57.
9. Дарья Шупикова (Россия) — +1.00...
15. Дарья Кузьминых (Россия) — +1.22...
21. Вероника Калинина (Россия) — +2.01.

Сборная России на Универсиаде в Красноярске завоевала уже 27 медалей — 9 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых.

Универсиада-2019. Женщины. Спринт
04 марта 2019 года, понедельник. 12:45 МСК
1
Лиса Майя Ненонен
Финляндия
14:04
2
Марина Вяткина
Россия
14:25
3
Мирка Марит Суутари
Финляндия
14:41
Россияне завоевали золото и бронзу Универсиады-2019 в ориентировании на лыжах
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