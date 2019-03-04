Российские кёрлингисты обыграли Швецию на зимней Универсиаде в Красноярске

Мужская сборная России по кёрлингу в третьем матче зимней Универсиады в Красноярске в экстраэнде взяла верх над командой Швеции со счётом 5:4 (0:1, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1, 1:0).

С двумя победами и одним поражением в трёх матчах сборная России делит второе место с командами Канады, Чехии, Великобритании и Швеции. Ранее российские кёрлингисты обыграли команду Китая со счётом 8:4 и уступили сборной Чехии – 3:10.

В следующем матче, 5 марта, Александр Быстров (скип), Даниил Горячев, Вадим Шведов, Николай Чередниченко и Денис Исламов встретятся со сборной Канады.

Сборная России на зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске уже завоевала 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.