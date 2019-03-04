«Университет» и «Динамо-Синара» не выявили победителя в матче Суперлиги

Состоялось два матча чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги. Обе встречи завершились вничью.

Итоговый счёт встречи «Университета» и «Динамо-Синары» в Ижевске — 28:28. Самым результативным игроком матча стала Юлия Маркова из команды гостей, забившая 8 мячей. В составе хозяев 6 раз отличилась Ксения Трухина.

«Луч-РГСУ» и АГУ-«Адыиф» не выявили сильнейшего в Москве – 30:30. 10 мячей в ворота хозяек площадки забила Ксения Дьяченко. У «Луча» 9 мячей в активе Екатерины Атьковой.

«Динамо-Синара» занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги, «Университет» — седьмой. «Луч-РГСУ» — девятый, АГУ-«Адыиф» — на 10-м месте.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

«Университет» (Ижевск) – «Динамо-Синара» (Волгоград) — 28:28 (15:18).

«Луч-РГСУ» (Москва) – АГУ-«Адыиф» (Майкоп) – 30:30 (14:14).