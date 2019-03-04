Расмуссен на фото опознал допинговый аппарат, которым пользовался в 2007 году

Бывший датский велогонщик Микаэль Расмуссен, пойманный на допинге в 2007 году и признавшийся в применении кровяного допинга в 2013-м, узнал оборудование, изъятое у немецкого спортивного врача Марка Шмидта из Эрфурта, сообщает Ekstra Bladet. По его словам, это именно тот аппарат, с помощью которого переливали кровь и ему, и австрийскому гонщику Бернхарду Колю.

Подозрения Расмуссена подтверждают старые серийные номера аппаратов, а также высокая стоимость оборудования – более $ 100 тыс. Менеджер Стефан Матшинер, руководивший банком крови Humanplasma 10 лет назад, также говорит, что передал оборудование Шмидту.

Ранее стало известно, что услугами Шмидта пользовались порядка 50—60 спортсменов. Информация о сотрудничестве Шмидта со спортсменами стала известна по итогам антидопингового рейда австрийской и немецкой полиции во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде. Тогда было задержано пятеро лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана.