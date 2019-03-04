Гандлер: клянусь покойным дедушкой, что не сделал в жизни ничего плохого

Спортивный директор сборной Австрии Маркус Гандлер ждёт публичных извинений от австрийских лыжников Доминика Балдауфа и Макса Хауке, обвиняемых в употреблении допинга на чемпионате мира в Зеефельде (Австрия).

«Пусть извинятся прямо сейчас. Скажут: я сожалею об этом, прошу прощения. Они обманули кучу людей. Неважно, как они это сделают: почтой, видео, публикацией в социальной сети. Сейчас есть много разных возможностей.

До сих пор не могу поверить в это. За день до скандала мы сидели и разговаривали. Один из них сказал мне, что хочет сменить марку лыж. Была отличная атмосфера. И через несколько часов мир обрушился.

Я вырос в простой семье с бабушкой и дедушкой в Кицбюэле. Мой дедушка научил меня смотреть людям в глаза и быть честным. Я клянусь покойным дедушкой, что не сделал в жизни ничего плохого", — цитирует Гандлера Krone.

Во время антидопингового рейда полицией Австрии и Германии по время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были задержаны 5 спортсменов из Австрии, Эстонии и Казахстана. Позже стало известно, что они сотрудничали с немецким спортивным врачом Марком Шмидтом из Эрфурта. Услугами последнего пользовались примерно 50—60 спортсменов из разных стран и видов спорта.