Российские кёрлингистки победили сборную Южной Кореи на Универсиаде-2019

Женская сборная России по кёрлингу обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске – 8:6 (0:0, 0:1, 0:0, 0:0, 2:0, 0:1, 1:0, 0:2, 3:0, 0:2, 2:0).



В состав сборной России вошли: Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина, Ульяна Васильева, Мария Комарова, Анна Веневцева (запасная).

Накануне россиянки проиграли команде Китая со счётом 6:8, а ранее обыграли японок (8:4) и британок (7:6).

Сегодня, 5 марта, женская сборная России также проведёт матч с командой Швейцарии. Встреча начнётся в 15:00 мск.

XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.