Россияне завоевали серебро и бронзу в суперкомбинации на Универсиаде-2019

Российский горнолыжник Антон Енджиевский завоевал серебряную медаль в суперкомбинации на зимней Универсиаде в Красноярске. Золото выиграл представитель Швейцарии Янник Шабло. Тройку призёров замкнул россиянин Никита Алёхин.

Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск. Мужчины

Суперкомбинация. Супергигант+слалом

1. Янник Шабло (Швейцария) — 1.35,59.

2. Антон Енджиевский (Россия) — +0,14.

3. Никита Алёхин (Россия) — +0,16...

8. Денис Воробьёв (Россия) — +0,90…

Россияне Иван Кузнецов и Алексей Коньков не финишировали в слаломе, Симон Ефимов — в супергиганте.

Сборная России на зимней Универсиаде в Красноярске завоевала уже 31 медаль — 9 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых.

Универсиада завершится 12 марта.