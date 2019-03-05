Россияне завоевали серебро и бронзу в суперкомбинации на Универсиаде-2019

Российский горнолыжник Антон Енджиевский завоевал серебряную медаль в суперкомбинации на зимней Универсиаде в Красноярске. Золото выиграл представитель Швейцарии Янник Шабло. Тройку призёров замкнул россиянин Никита Алёхин.
Горнолыжный спорт. Универсиада. Красноярск. Мужчины
Суперкомбинация. Супергигант+слалом
1. Янник Шабло (Швейцария) — 1.35,59.
2. Антон Енджиевский (Россия) — +0,14.
3. Никита Алёхин (Россия) — +0,16...
8. Денис Воробьёв (Россия) — +0,90…
Россияне Иван Кузнецов и Алексей Коньков не финишировали в слаломе, Симон Ефимов — в супергиганте.
Сборная России на зимней Универсиаде в Красноярске завоевала уже 31 медаль — 9 золотых, 12 серебряных и 10 бронзовых.
Универсиада завершится 12 марта.
Универсиада-2019. Мужчины. Суперкомбинация. Слалом
05 марта 2019 года, вторник. 09:30 МСК
1
Янник Шабло
Швейцария1:35.59
2
Антон Енджиевский
Россия+0.14
3
Никита Алёхин
Россия+0.16
Кузнецов — 5-й в суперкомбинации на Универсиаде-2019 по итогам супергиганта