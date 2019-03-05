Сарсембаев завоевал бронзу Универсиады в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Дмитрий Сарсембаев завоевал бронзу в параллельном гигантском слаломе на зимней Универсиаде в Красноярске. Золото выиграл представитель Польши Оскар Квятковский. Серебряным призёром стал его соотечественник Михал Новачик.



Сноуборд. Универсиада. Красноярск

Мужчины. Параллельный гигантский слалом

1. Оскар Квятковский (Польша).

2. Михал Новачик (Польша).

3. Дмитрий Сарсембаев (Россия).

4. Дмитрий Логинов (Россия).



Сборная России на зимней Универсиаде в Красноярске завоевала уже 34 медали — 9 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.



На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.

Россиянки взяли серебро и бронзу в параллельном слаломе-гиганте на Универсиаде