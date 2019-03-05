Россиянки взяли серебро и бронзу в параллельном слаломе-гиганте на Универсиаде

Российская сноубордистка Милена Быкова завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе на зимней Универсиаде в Красноярске. Золото выиграла представительница Южной Кореи Чжон Хэ Рим. Тройку призёров замкнула россиянка Наталья Соболева.

Сноуборд. Универсиада. Красноярск

Женщины. Параллельный гигантский слалом

1. Чжон Хэ Рим (Южная Корея).

2. Милена Быкова (Россия).

3. Наталья Соболева (Россия).

4. Мария Валова (Россия).

Сборная России на зимней Универсиаде в Красноярске завоевала уже 33 медали — 9 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.

На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.