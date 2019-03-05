Россияне завоевали золото и серебро Универсиады в спортивном ориентировании

Россиянин Сергей Горланов завоевал золотую медаль в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске. Серебряным призёром стал его соотечественник Владислав Кисёлёв. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Миса Туомала.
Ориентирование на лыжах. Универсиада. Красноярск
Мужчины. Гонка преследования
1. Сергей Горланов (Россия) — 34.38...
2. Владислав Киселёв (Россия) — +1.10.
3. Миса Туомала (Финляндия) — +1.21...
10. Александр Павленко (Россия) — +2.34...
14. Сергей Мизонов (Россия) — +3.38...
16. Александр Злобин (Россия) — +4.43...
19. Герман Сазыкин (Россия) — +5.22.
Сборная России на зимней Универсиаде в Красноярске завоевала уже 36 медалей — 10 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.