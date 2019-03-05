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Россияне завоевали золото и серебро Универсиады в спортивном ориентировании

Россияне завоевали золото и серебро Универсиады в спортивном ориентировании
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Россиянин Сергей Горланов завоевал золотую медаль в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске. Серебряным призёром стал его соотечественник Владислав Кисёлёв. Тройку призёров замкнул представитель Финляндии Миса Туомала.

Ориентирование на лыжах. Универсиада. Красноярск
Мужчины. Гонка преследования
1. Сергей Горланов (Россия) — 34.38...
2. Владислав Киселёв (Россия) — +1.10.
3. Миса Туомала (Финляндия) — +1.21...
10. Александр Павленко (Россия) — +2.34...
14. Сергей Мизонов (Россия) — +3.38...
16. Александр Злобин (Россия) — +4.43...
19. Герман Сазыкин (Россия) — +5.22.

Сборная России на зимней Универсиаде в Красноярске завоевала уже 36 медалей — 10 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.

Универсиада-2019. Мужчины. Гонка преследования
05 марта 2019 года, вторник. 11:00 МСК
1
Сергей Горланов
Россия
34:38
2
Владислав Киселев
Россия
35:48
3
Миса Юрки Юхани Туомала
Финляндия
35:59
Россияне завоевали золото и бронзу Универсиады-2019 в ориентировании на лыжах
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