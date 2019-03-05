Российские кёрлингисты обыграли сборную Канады на Универсиаде-2019

Мужская сборная России по кёрлингу обыграла команду Канады в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске – 6:4 (0:0, 1:0, 0:0, 0:2, 0:0, 2:0, 0:1, 0:1, 3:0).



В состав сборной России вошли: Николай Чередниченко, Вадим Шведов, Даниил Горячев, Александр Быстров и Денис Исламов (запасной).



Накануне россияне обыграли сборные Швеции (6:4) и Китая (8:4), а также уступили команде Чехии со счётом 3:10. В 5-м туре россияне встретятся с Норвегией.



Ранее женская сборная России по кёрлингу оказалась сильнее команды Южной Кореи.



XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 9 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых наград.