Быкова: в финале не удалось показать то катание, на которое я способна

Российская сноубордистка Милена Быкова прокомментировала завоевание серебряной медали в параллельном слаломе-гиганте на зимней Универсиаде в Красноярске.



«Очень хотела сегодня выиграть, тем более дойдя до финала, но, к сожалению, там не удалось показать то катание, на которое я способна. Поэтому получился такой обидный проигрыш кореянке.



С другой стороны, на Универсиаду приехал основной состав сборной России, в том числе вице-чемпионка мира Наталья Соболева, самый главный фаворит турнира в Красноярске. В этот раз я оказалась повыше, но посмотрим, что будет через несколько дней в другой дисциплине.



Силы остались, хотя выложиться сегодня пришлось по полной: розыгрыш проводили по старому формату — по 10 попыток. На других стартах уже давно проводят по шесть. Отсюда гораздо большие изменения в рельефе и покрытии трассы. Но мы приспособились», — передаёт слова Быковой корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.