Вяткина выиграла золото Универсиады в спортивном ориентировании

Россиянка Мария Вяткина завоевала золотую медаль в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске. Серебро завоевала представительница Финляндии Мирка Маарит Суутари. Тройку призёров замкнула её соотечественница Лииза Майя Ненонен.

Спортивное ориентирование на лыжах. Универсиада. Красноярск

Женщины. Гонка преследования

1. Мария Вяткина (Россия) — +31.38.

2. Мирка Маарит Суутари (Финляндия) — +1.41...

3. Лииза Майя Ненонен (Финляндия) — +1.43.

4. Александра Русакова (Россия) — 2.27...

6. Мария Петрушко (Россия) — +2.31...

16. Дарья Шупикова (Россия) — +5.05...

18. Дарья Кузьминых (Россия) — +5.36.

18. Вероника Калинина (Россия) — +5.36.

Сборная России на зимней Универсиаде в Красноярске завоевала 37 медалей — 11 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.