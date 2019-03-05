Вяткина выиграла золото Универсиады в спортивном ориентировании

Россиянка Мария Вяткина завоевала золотую медаль в гонке преследования в спортивном ориентировании на лыжах на Универсиаде в Красноярске. Серебро завоевала представительница Финляндии Мирка Маарит Суутари. Тройку призёров замкнула её соотечественница Лииза Майя Ненонен.
Спортивное ориентирование на лыжах. Универсиада. Красноярск
Женщины. Гонка преследования
1. Мария Вяткина (Россия) — +31.38.
2. Мирка Маарит Суутари (Финляндия) — +1.41...
3. Лииза Майя Ненонен (Финляндия) — +1.43.
4. Александра Русакова (Россия) — 2.27...
6. Мария Петрушко (Россия) — +2.31...
16. Дарья Шупикова (Россия) — +5.05...
18. Дарья Кузьминых (Россия) — +5.36.
18. Вероника Калинина (Россия) — +5.36.
Сборная России на зимней Универсиаде в Красноярске завоевала 37 медалей — 11 золотых, 14 серебряных и 12 бронзовых. Соревнования завершатся 12 марта.