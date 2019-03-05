Ивлиев стал бронзовым призёром Универсиады в шорт-треке на дистанции 500 м

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев завоевал бронзовую медаль на дистанции 500 м на зимней Универсиаде в Красноярске. Победу одержал представитель Южной Кореи Пак Чжи Ун. Серебро в активе его соотечественника Лим Ён Лина.
Шорт-трек. Универсиада. Красноярск
Мужчины. 500 м
1. Пак Чжи Ун (Южная Корея) — 40,927
2. Лим Ён Лин (Южная Корея) — +0,088.
3. Константин Ивлиев (Россия) — +0,222.
В общем медальном зачёте сборная России лидирует с 11 золотыми, 15 серебряными и 13 бронзовыми медалями. Зимняя Универсиада в Красноярске завершится 12 марта.
На зимней Универсиаде 2017 года в Алма-Ате (Казахстан) сборная России победила в медальном зачёте, завоевав 29 золотых, 27 серебряных и 15 бронзовых наград.
Универсиада-2019. Мужчины. 500 м
05 марта 2019 года, вторник. 12:51 МСК
1
Пак Джи Вон
Южная Корея40.927
2
Лим Ён Джин
Южная Корея+0.02
3
Константин Ивлиев
Россия
Ефременкова завоевала серебро Универсиады в шорт-треке на дистанции 500 м