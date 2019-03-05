Австрийский лыжник Дюр задержан по подозрению в нарушении антидопинговых правил

Австрийский лыжник Йоханнес Дюр задержан австрийской полицией по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщает немецкий журналист Хайо Зеппельт в своём «твиттере». Задержание произошло в Инсбруке.

Дюр в 2014 году был дисквалифицирован на два года за применение допинга. В январе этого года австриец дал интервью немецкому телеканалу ARD, где рассказал, что регулярно применял допинг и использовал переливание крови. После слов Дюра прокуратура Мюнхена начала расследование по делу о допинге в лыжных гонках.



Напомним, 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Полиция арестовала пятерых спортсменов, среди которых оказался двукратный призёр чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин.