Два австрийских велогонщика отстранены от соревнований из-за допинга

Австрийские велогонщики Георг Прайдлер и Штефан Денифль временно отстранены от соревнований, сообщает Международный союз велосипедистов (UCI).



Ранее Прайдлер и Денифль признались в применении кровяного допинга. В ближайшее время UCI подключится к расследованию, которое ведёт Антидопинговое агентство Австрии.



Отстранение велогонщиков связано с рейдами, которые проводятся в настоящий момент в Австрии. Напомним, 27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде. Полиция арестовала пятерых спортсменов, среди которых оказался двукратный призёр чемпионатов мира казахстанец Алексей Полторанин.

Австрийский велогонщик Денифль признался в употреблении кровяного допинга