Южнокорейская сноубордистка: деревня Универсиады организована на уровне ОИ

Победительница Универсиады южнокорейская сноубордистка Чжон Хэ Рим выразила мнение, что деревня Всемирных студенческих игр в Красноярске организована на уровне Олимпийских игр.

Сегодня, 5 марта, спортсменка выиграла золотую медаль Универсиады в параллельном гигантском слаломе.

«Не ожидала, что будет так солнечно и снег начнёт немного таять, но для карвинга это были очень хорошие условия, так что погода не доставила трудностей. Я впервые соревнуюсь в формате с двумя попытками, мне было тяжеловато. В последнее время показываю все лучшие результаты, планирую участвовать в двух оставшихся этапах Кубка мира. Надеюсь, что мои результаты останутся всё такими же высокими.

Я дважды бывала в Москве на этапах Кубка мира, но в Сибири первый раз. Деревня Универсиады здесь организована на уровне Олимпийских игр, мне тут всё очень нравится, в том числе еда», — цитирует Чжон Хэ Рим ТАСС.