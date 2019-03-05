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Васильева: в игре со Швейцарией нас посетила какая-то «космическая лягушка»

Васильева: в игре со Швейцарией нас посетила какая-то «космическая лягушка»
Другие / Зимняя Универсиада 2019

Российская кёрлингистка Ульяна Васильева прокомментировала победу команды над сборной Швейцарии со счётом 13:9 в матче группового раунда Универсиады в Красноярске.

«Мы, как всегда, последние с катка уходим… Надо делать матчи захватывающими, вот они у нас такими и получаются! Очень извиняемся за такую игру. Возможно, мы немного расслабились. Ещё поменяли игрока во время матча, потому что думали, что скоро закончим эту встречу, и это тоже повлияло. Какая-то „космическая лягушка“ нас посетила, поэтому игра не пошла. Паники в тот момент, когда швейцарки сократили отставание до минимума, не было, а вот непонимание того, что происходит, было. Начинается в такие моменты какая-то рассеянность», — цитирует Васильеву «Р-Спорт».

Российские кёрлингистки победили сборную Швейцарии на Универсиаде-2019
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