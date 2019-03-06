Болельщик вернул клюшку канадскому хоккеисту на Универсиаде

В пресс-службе Универсиады-2019 прокомментировали ситуацию с хоккейной сборной Канады на соревнованиях в Красноярске. Напомним, что после завершения матча с командой Великобритании (12:0), когда спортсмены уходили в подтрибунное помещение, один из болельщиков выхватил клюшку у игрока канадской сборной и скрылся.

«2 марта после хоккейного матча между Канадой и Великобританией, когда канадская команда уходила со льда, игроки по традиции в знак приветствия «отбивали пять» болельщикам. В России в такие моменты хоккеисты иногда дарят болельщикам клюшки. Один из игроков канадской сборной потянулся к болельщику «отбить» приветствие рукой, в которой была клюшка, что болельщик истолковал как знак дарения снаряда. Уже через несколько минут администрация ледового дворца «Кристалл арена» совместно со стражами порядка, дежурящими на объекте, попросила болельщика вернуть клюшку канадскому хоккеисту, что и было сделано. Никаких претензий к болельщику или иного недовольства игрок не высказал. Понимая накал страстей и высокий интерес к данному виду спорта, участники инцидента отнеслись к ситуации с юмором. Однако мы просим всех болельщиков уважительно относиться к спортсменам», — говорится в официальном комментарии.

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