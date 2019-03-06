Российские кёрлингисты проиграли норвежцам на Универсиаде-2019

Мужская сборная России по кёрлингу проиграла команде Норвегии в матче группового этапа Всемирной зимней универсиады в Красноярске со счётом 2:11 (0:0, 0:5, 0:1, 0:4, 2:0, 0:1). Ввиду большого преимущества сборной Норвегии команды приняли решение завершить матч по итогам шести эндов.



В состав сборной России вошли: Николай Чередниченко, Вадим Шведов, Даниил Горячев, Александр Быстров и Денис Исламов (запасной).



Ранее россияне обыграли сборные Швеции (5:4), Китая (8:4) и Канады (6:5), а также уступили команде Чехии со счётом 3:10.

Сегодня, 6 марта, россияне также сыграют с командой Швейцарии.



XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске завершится 12 марта. Сборная России уверенно лидирует в медальном зачёте, завоевав 12 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых наград.