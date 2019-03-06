Вяльбе: я уже не доверяю никому с TUE, в этом вопросе нужно поставить точку

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала об отношении к спортсменам, которые принимают запрещённые препараты по терапевтическим исключениям (TUE).

«Думаю, терапевтические исключения можно приравнять к легализованному допингу. В российской юниорской и взрослой сборных нет спортсменов с TUE. Если спортсмен заболевает, то он сначала должен выздороветь, прежде чем мы допустим его к соревнованиям.

Это глобальная проблема, мы теряем суть спорта. Если так будет продолжаться, то уже на юниорском уровне спортсмены будут находить способы получать TUE и использовать запрещённые препараты. Это похоже на способ обмануть соперников. Мы знаем, что многие спортсмены, поднимающиеся на подиум, имеют терапевтические исключения. Но называть их имена будет не слишком мудро.

Я знаю многих бывших топ-лыжников, среди них есть олимпийские чемпионы и призёры из разных стран. Им сейчас по 50-70 лет, и ни у кого нет астмы. Не знаю, что случилось и почему это стало проблемой сейчас. Мне 50 лет, я тоже немного каталась на лыжах. Тогда у меня не было астмы, нет её и сейчас. Надеюсь, и в следующие 40 лет её не будет.

Когда мы узнаём о препаратах, которые можно применять по TUE, астма кажется просто детской игрой. Честно говоря, я уже не доверяю никому с TUE. Нужно поставить точку в этом вопросе и организовать отдельные соревнования для чистых спортсменов и для спортсменов, принимающих допинг. Тогда у всех совесть будет чиста", — цитирует Вяльбе Ilta Sanomat.